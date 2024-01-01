На Украине высказались о возможной смене власти

Политолог Бортник: главкома ВСУ Залужного можно провести к власти за три дня

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так» высказался о возможной смене власти в стране.

По его словам, Майдан с целью привести к власти главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного можно провести всего за три дня. «Майдан на Украине легко провести. . Максимум, три дня», — сказал он.

По словам политолога, его аналитический центр смоделировал приход Залужного к власти без президентских выборов. Он считает, новый переворот в стране пройдет в виде «быстрого массового протеста».

Бортник назвал основной проблемой для сторонников главкома ВСУ узаконивание смены власти с целью угодить странам Запада. Эксперт считает, что в Верховной Раде сформируется союзная Залужному коалиция, которая формально отстранит действующего президента Украины Владимира Зеленского от власти. Бортник добавил, что глава Рады возьмет на себя обязанности украинского лидера. в то время как Залужный будет назначен на пост премьер-министра.

По словам Бортника, власть находится в руках премьера страны, так как «коалиция и глава парламента ему подконтрольны». Он также назвал премьер-министра «реальным президентом».

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва.

После этого в западных СМИ появилась информация, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.

