Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:49, 3 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе задержали осквернившую могилы бойцов СВО женщину

МВД: во Владикавказе задержали осквернившую могилы бойцов СВО женщину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали во Владикавказе, женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило управление МВД по республике в своем Telegram-канале.

Отмечается, что жительница Владикавказе 1977 года рождения в ночь на 2 февраля в состоянии алкогольного опьянения пришла на кладбище, где похоронена ее мать. Она разбрасывала венки, цветы, а также переворачивала скамейки на могилах в поисках спиртных напитков.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее российские следователи возбудили дело по факту осквернения могил участников СВО на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ударили из HIMARS: в Лисичанске ВСУ обстреляли здание пекарни, погибли более десяти человек, под завалами есть люди

      В Госдуме назвали обстрел Лисичанска терактом

      Стало известно время нанесения удара ВСУ по Лисичанску

      Член НОК Нидерландов ушел из футбольного клуба из-за сделки со «Спартаком»

      В Британии заявили о неспособности Зеленского найти замену Залужному

      Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

      Порно с пожилыми людьми становится все популярнее во всем мире. С чем это связано?

      Захарова прокомментировала ситуацию с покинувшими Россию артистами

      Захарова назвала мобилизацию на Украине истреблением народа

      В российском городе задержали осквернившую могилы бойцов СВО женщину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше