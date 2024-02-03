В российском городе задержали осквернившую могилы бойцов СВО женщину

МВД: во Владикавказе задержали осквернившую могилы бойцов СВО женщину

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали во Владикавказе, женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило управление МВД по республике в своем Telegram-канале.

Отмечается, что жительница Владикавказе 1977 года рождения в ночь на 2 февраля в состоянии алкогольного опьянения пришла на кладбище, где похоронена ее мать. Она разбрасывала венки, цветы, а также переворачивала скамейки на могилах в поисках спиртных напитков.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее российские следователи возбудили дело по факту осквернения могил участников СВО на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе.