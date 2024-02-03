Захарова назвала мобилизацию на Украине истреблением народа
Захарова: на Украине идет не мобилизация, а намеренное истребление народаСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр» назвала мобилизацию на Украине сознательным истреблением народа руками президента страны Владимира Зеленского и его администрации.
По ее словам, подобные действия в стране совершают те, кто реализует американскую политику, но не народа США, а группки людей, среди которых «есть внуки нацистов и неонацисты сегодняшние».
«Это истребление руками Зеленского и его компанией народа Украины», — подчеркнула дипломат.
Ранее Захарова пообещала, что Москва сделает все, чтобы «преступления украинской стороны и Владимира Зеленского» не были забыты в мире.