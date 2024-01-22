В России пообещали сделать все ради освещения преступлений Зеленского

Захарова пообещала сделать все, чтобы преступления Зеленского не забыли

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что Москва сделает все, чтобы преступления украинской стороны и президента Владимира Зеленского не были забыты в мире. Об этом она заявилав эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По ее словам, Россия сделает все, чтобы осветить тему ситуации на Украине, и добьется ее обсуждения во всех форматах: в Совете Безопасности ООН, Генассамблее, специализированных комитетах и комиссиях ООН, а также других международных организациях.

«У нас создан специальный институт по преступлениям киевского режима. Об этом будет знать весь мир. Обещаю, Зеленского не забудут», — указала Захарова.

Ранее Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском и напомнила, что президент Украины ранее выступал за двуязычие страны. По ее мнению, таким образом Зеленский посылает сигнал украинским националистам, что он «дерусифицировался». Так представитель МИД прокомментировала ситуацию на пресс-конференции, в ходе которой Зеленский удивился попытке переводчика продублировать для него по-украински вопрос, заданный журналистом на русском языке.