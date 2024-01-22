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21:00, 22 января 2024Мир

В России пообещали сделать все ради освещения преступлений Зеленского

Захарова пообещала сделать все, чтобы преступления Зеленского не забыли
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что Москва сделает все, чтобы преступления украинской стороны и президента Владимира Зеленского не были забыты в мире. Об этом она заявилав эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По ее словам, Россия сделает все, чтобы осветить тему ситуации на Украине, и добьется ее обсуждения во всех форматах: в Совете Безопасности ООН, Генассамблее, специализированных комитетах и комиссиях ООН, а также других международных организациях.

«У нас создан специальный институт по преступлениям киевского режима. Об этом будет знать весь мир. Обещаю, Зеленского не забудут», — указала Захарова.

Ранее Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском и напомнила, что президент Украины ранее выступал за двуязычие страны. По ее мнению, таким образом Зеленский посылает сигнал украинским националистам, что он «дерусифицировался». Так представитель МИД прокомментировала ситуацию на пресс-конференции, в ходе которой Зеленский удивился попытке переводчика продублировать для него по-украински вопрос, заданный журналистом на русском языке.

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