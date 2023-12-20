Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступал за двуязычие страны, теперь же делает вид, что «забыл» русский язык. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
На ее взгляд, таким образом Зеленский посылает сигнал украинским националистам, что он «дерусифицировался». «Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику», — высказалась дипломат.
Захарова напомнила, что в ходе президентских выборов на Украине Зеленский позиционировал себя как объединитель республики и обещал, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке. По ее словам, он был тем самым кандидатом, «который говорил о том, что он говорит на русском языке, что так и надо, в этом и суть его программы».
Накануне в ходе пресс-конференции Зеленский удивился попытке переводчика продублировать для него по-украински вопрос, заданный журналистом на русском языке. При этом сам украинский лидер ответил на родном языке. «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить [с русского на украинский]», — прокомментировал он.