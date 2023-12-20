Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском

Захарова напомнила, что Зеленский забыл русский, хотя поддерживал его на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступал за двуязычие страны, теперь же делает вид, что «забыл» русский язык. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

На ее взгляд, таким образом Зеленский посылает сигнал украинским националистам, что он «дерусифицировался». «Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику», — высказалась дипломат.

Захарова напомнила, что в ходе президентских выборов на Украине Зеленский позиционировал себя как объединитель республики и обещал, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке. По ее словам, он был тем самым кандидатом, «который говорил о том, что он говорит на русском языке, что так и надо, в этом и суть его программы».

Накануне в ходе пресс-конференции Зеленский удивился попытке переводчика продублировать для него по-украински вопрос, заданный журналистом на русском языке. При этом сам украинский лидер ответил на родном языке. «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить [с русского на украинский]», — прокомментировал он.