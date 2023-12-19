Зеленский удивился попытке перевести для него заданный на русском языке вопрос

Зеленский ответил по-украински журналисту, задавшему ему вопрос на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции удивился попытке переводчика продублировать для него вопрос, заданный журналистом на русском языке, по-украински. При этом украинский лидер ответил на родном языке, трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На русском к Зеленскому обратился журналист агентства Anadolu. Украинский президент начал слушать украинский перевод через наушник, затем удивился своим же действиям и дослушал вопрос уже без наушника. «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал он. Ответ журналисту он дал на украинском.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала вопрос использования русского языка на территории республики красной линией для Киева. Она также заявила, что языки стран Евросоюза являются единственными, которых касаются права национальных сообществ на Украине.