В Киеве вопрос русского языка назвали красной линией

Вице-премьер Украины Стефанишина: русский язык был, есть и будет красной линией

Вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для Киева. Об этом заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Относительно русского языка. Русский язык был, есть и всегда будет красной линией. Это было ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами», — написала она.

Стефанишина назвала языки стран Евросоюза единственными, которых касаются права национальных сообществ на Украине.

Ранее на Украине приняли законопроект о национальных меньшинствах. При этом после его принятия Венецианская комиссия пришла к выводу, что ряд положений этого документа противоречит международным соглашениям в области прав человека и не соответствует европейским нормам и ценностям.