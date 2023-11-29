Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве вопрос русского языка назвали красной линией

Вице-премьер Украины Стефанишина: русский язык был, есть и будет красной линией

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для Киева. Об этом заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Относительно русского языка. Русский язык был, есть и всегда будет красной линией. Это было ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами», — написала она.

Стефанишина назвала языки стран Евросоюза единственными, которых касаются права национальных сообществ на Украине.

Ранее на Украине приняли законопроект о национальных меньшинствах. При этом после его принятия Венецианская комиссия пришла к выводу, что ряд положений этого документа противоречит международным соглашениям в области прав человека и не соответствует европейским нормам и ценностям.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      В России призвали Совет безопасности ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия

      Россия призвала Израиль ратифицировать конвенцию по химическому оружию

      Медведчук назвал причину утраты Киевом поддержки в Европе

      Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

      В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

      Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

      В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

      В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

      Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости