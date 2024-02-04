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10:39, 4 февраля 2024Бывший СССР

Четыре жителя Лисичанска попали в реанимацию после обстрела

После обстрела ВСУ Лисичанска в ЛНР четыре жителя попали в реанимацию
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Администрация Лисичанска / ТАСС

После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) четыре местных жителя попали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, передает ТАСС.

«Шесть человек ночью переведены в республиканскую клиническую больницу. Четыре человека — это крайне тяжелое состояние. Они находятся в реанимации», — сказала она, уточнив, что два жителя в тяжелом состоянии находятся на лечении в отделениях.

Ранее в администрации ЛНР сообщили, что число жертв удара ВСУ возросло до 28 человек. Среди них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.

3 февраля Украина нанесла ракетный удар по пекарне в Лисичанске. В правительстве республики обстрел города назвали очередным терактом.

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      Алевтина Запольская
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