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08:56, 4 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР уточнили число жертв обстрела пекарни в Лисичанске

Администрация главы ЛНР: число жертв удара по Лисичанску выросло до 28 человек
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек. Об этом заявили в администрации главы Луганской народной республики, сообщение приводит Telegram-канал правительства ЛНР.

«По данным на 6:00 4 февраля десять человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — уточнили власти региона.

ВСУ 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов шесть человек, двоих из них прооперировали и отправили в Луганскую клиническую больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Марина Совина
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