В ЛНР уточнили число жертв обстрела пекарни в Лисичанске

Администрация главы ЛНР: число жертв удара по Лисичанску выросло до 28 человек

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек. Об этом заявили в администрации главы Луганской народной республики, сообщение приводит Telegram-канал правительства ЛНР.

«По данным на 6:00 4 февраля десять человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — уточнили власти региона.

ВСУ 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов шесть человек, двоих из них прооперировали и отправили в Луганскую клиническую больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

