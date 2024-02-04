В Великобритании объяснили новые удары по Йемену

Минобороны Великобритании: новые удары по Йемену не являются эскалацией

Третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией. Об этом заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс, пишет ТАСС.

По его словам, атака стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов. «Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многочисленных международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом», — объяснил он.

Министр добавил, что серия ударов не является эскалацией. «Я уверен, что последняя серия ударов еще больше ограничила возможности хуситов», — добавил он.

Ранее стало известно, что США и Великобритания в субботу, 3 февраля, нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей.