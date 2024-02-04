Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 4 февраля 2024Мир

В Великобритании объяснили новые удары по Йемену

Минобороны Великобритании: новые удары по Йемену не являются эскалацией
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией. Об этом заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс, пишет ТАСС.

По его словам, атака стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов. «Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многочисленных международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом», — объяснил он.

Министр добавил, что серия ударов не является эскалацией. «Я уверен, что последняя серия ударов еще больше ограничила возможности хуситов», — добавил он.

Ранее стало известно, что США и Великобритания в субботу, 3 февраля, нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад захотел выставить России условие перед конфискацией активов в пользу Украины. В чем заключается этот план?

      Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

      В Британии рассказали о желании Запада спровоцировать войну с Россией

      В Польше усомнились в способности Украины выжить без помощи Запада

      В Великобритании объяснили новые удары по Йемену

      Стало известно о планах США получить оплату от Турции за обслуживание F-35

      В Великобритании рассказали о главном трофее конфликта на Украине

      Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве

      Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Китая

      В Госдуме назвали обстрел Лисичанска терактом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше