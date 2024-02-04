США и Великобритания нанесли удары по целям в Йемене

CNN: США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене

США и Великобритания в субботу, 3 февраля, нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Он отметил, что среди целей ударов Запада были центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

3 февраля стало известно, что американские военные атаковали территорию Йемена для уничтожения четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов из движения «Ансар Аллах».

1 февраля хуситы объявили об атаке на следовавший в Израиль британский торговый корабль.