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01:12, 4 февраля 2024Мир

США и Великобритания нанесли удары по целям в Йемене

CNN: США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене

Фото: Reuters

США и Великобритания в субботу, 3 февраля, нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Он отметил, что среди целей ударов Запада были центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

3 февраля стало известно, что американские военные атаковали территорию Йемена для уничтожения четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов из движения «Ансар Аллах».

1 февраля хуситы объявили об атаке на следовавший в Израиль британский торговый корабль.

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      Марина Совина
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