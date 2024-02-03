США нанесли новый удар по Йемену и уничтожили несколько БПЛА
Американские военные вновь атаковали территорию Йемена для уничтожения четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
По информации СЕНТКОМ, ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях, определив, что те представляют угрозу для их коммерческих судов и кораблей. Военнослужащие Соединенных Штатов осуществили по ним удар и уничтожили четыре БПЛА в рамках самообороны.
Ранее в США уже заявляли о планах нанести удары по объектам в Йемене.
1 февраля американские военные также атаковали пункт базирования беспилотников движения йеменских хуситов. По данным СЕНТКОМ, эти БПЛА угрожали их судоходству в Красном море.