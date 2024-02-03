США нанесли новый удар по Йемену и уничтожили несколько БПЛА

Военные США нанесли удар по Йемену, уничтожив 4 беспилотника

Американские военные вновь атаковали территорию Йемена для уничтожения четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По информации СЕНТКОМ, ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях, определив, что те представляют угрозу для их коммерческих судов и кораблей. Военнослужащие Соединенных Штатов осуществили по ним удар и уничтожили четыре БПЛА в рамках самообороны.

Ранее в США уже заявляли о планах нанести удары по объектам в Йемене.

1 февраля американские военные также атаковали пункт базирования беспилотников движения йеменских хуситов. По данным СЕНТКОМ, эти БПЛА угрожали их судоходству в Красном море.

