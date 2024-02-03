В США заявили о планах нанести удары по объектам в Йемене

Politico: США планируют нанести следующие удары по объектам в Йемене

Соединенные Штаты планируют нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на атаку по американской базе в Иордании. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Ожидается больше атак... следующие цели будут в Йемене», — цитирует издание слова двух высокопоставленных лиц.

В ночь на 3 февраля в Пентагоне заявили, что Штаты начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку БПЛА на военную базу в Иордании.

В свою очередь, Джон Кирби заявил, что США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили более 125 снарядов за 30 минут.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что первые удары Штатов по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер.

Также в ночь со 2 на 3 февраля стало известно, что на базе США на востоке Сирии начался пожар после того, как она подверглась ракетному обстрелу.

Днем 2 февраля конгрессмен Брэд Венструп осудил Байдена за слишком долгое затягивание с ответом в адрес Ирана и поддерживаемых этой страной группировок, причастных к атакам на американских военных.