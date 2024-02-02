Американский конгрессмен осудил Байдена за затягивание с ответом Ирану

Конгрессмен Венструп осудил президента Байдена за затягивание с ответом Ирану

Член Палаты представителей США республиканец Брэд Венструп осудил президента Джо Байдена за слишком долгое затягивание с ответом в адрес Ирана и поддерживаемых этой страной группировок, причастных к атакам на американских военных. Об этом сообщает The Hill.

«Прошло слишком много времени. Посмотрите на все нападения, произошедшие с 7 октября: интересы Соединенных Штатов и американские военные были подвержены атакам 160 раз. Чего мы ждем?» — заявил конгрессмен на телевидении.

Политик добавил, что, по его мнению, именно Иран стоит за финансовой и военной поддержкой хуситов, ХАМАС и «Хезболлы».

Ранее сообщалось о возможном начале ответных ударов США по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке на этих выходных.