Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 2 февраля 2024Мир

Американский конгрессмен осудил Байдена за затягивание с ответом Ирану

Конгрессмен Венструп осудил президента Байдена за затягивание с ответом Ирану

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Член Палаты представителей США республиканец Брэд Венструп осудил президента Джо Байдена за слишком долгое затягивание с ответом в адрес Ирана и поддерживаемых этой страной группировок, причастных к атакам на американских военных. Об этом сообщает The Hill.

«Прошло слишком много времени. Посмотрите на все нападения, произошедшие с 7 октября: интересы Соединенных Штатов и американские военные были подвержены атакам 160 раз. Чего мы ждем?» — заявил конгрессмен на телевидении.

Политик добавил, что, по его мнению, именно Иран стоит за финансовой и военной поддержкой хуситов, ХАМАС и «Хезболлы».

Ранее сообщалось о возможном начале ответных ударов США по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке на этих выходных.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

      Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

      Эксперты призвали посыпать ковры содой

      Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

      Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

      Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

      Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

      Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

      Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше