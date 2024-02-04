ФСБ сообщила об участии Ильи Пономарева в деятельности легиона «Свобода России»

ФСБ: бывший депутат Пономарев участвует в деятельности легиона «Свобода России»

Бежавший из РФ бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) участвует в деятельности легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.

«Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения легион "Свобода России", признанного Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией», — указали в ведомстве.

ФСБ также отмечает, что Пономарев и члены легиона «Свобода России» участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, а также «вербуют через интернет-ресурсы российских граждан».

«Пономарев открыто использует военную форму, знаки отличия, эмблемы легиона "Свобода России", имеет стрелковое оружие, в ходе выступлений на украинском телевидении публично их демонстрирует и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины», — подчеркнули силовики.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила несколько уголовных дел против Пономарева по статьям о госизмене, участии в террористической организации и публичном призыве к террору.

Илья Пономарев дважды — в 2007 и 2011 годах — избирался в Думу по спискам «Справедливой России». Депутат привлечен в качестве свидетеля к делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. При этом начальник московского ОМОНа Дмитрий Дейниченко в суде назвал Пономарева организатором беспорядков. В 2014 году Пономарев бежал из России на Украину.