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12:38, 4 февраля 2024Силовые структуры

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили дело о госизмене

РИА Новости: ФСБ возбудила дело о госизмене против экс-депутата ГД Пономарева

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

ФСБ возбудила несколько уголовных дел против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по статьям о госизмене, участии в террористической организации и публичном призыве к террору. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что следователи объединили дела «о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России» в рамках одного делопроизводства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к беспорядкам в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года призывал Пономарев, который до этого неоднократно признавался в желании нанести ущерб России.

Илья Пономарев дважды — в 2007 и 2011 годах — избирался в Думу по спискам «Справедливой России». Депутат привлечен в качестве свидетеля к делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. При этом начальник московского ОМОНа Дмитрий Дейниченко в суде назвал Пономарева организатором беспорядков. В 2014 году Пономарев бежал из России на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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