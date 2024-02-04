Раскрыты подробности атаки на Ил-76 с украинскими пленными

ВСУ для поражения Ил-76 получили данные для Patriot через систему Link-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76 получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot через западную систему Link-16. Об этом рассказал военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Link-16 — система обмена данными, которая используется в армиях США и государств НАТО. «Комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — объяснил эксперт. Специалист считает, что вероятнее всего борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было раскрыто, что вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.