Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:43, 4 февраля 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности атаки на Ил-76 с украинскими пленными

ВСУ для поражения Ил-76 получили данные для Patriot через систему Link-16

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76 получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot через западную систему Link-16. Об этом рассказал военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Link-16 — система обмена данными, которая используется в армиях США и государств НАТО. «Комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — объяснил эксперт. Специалист считает, что вероятнее всего борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было раскрыто, что вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным». Американского ведущего Такера Карлсона заметили в Москве

      Раскрыты подробности атаки на Ил-76 с украинскими пленными

      Европа запустит космическую обсерваторию гравитационных волн

      Стало известно о победе Байдена на первичном голосовании в одном из штатов США

      Российские артиллеристы уничтожили подходящие к позициям ВСУ резервы

      В США призвали Украину к переговорам с Россией

      В Британии заявили о превосходстве Украины в конфликте с Россией

      В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

      Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

      Белый дом выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше