Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 4 февраля 2024Россия

Кадыров высказался об атаке на Лисичанск

Кадыров об атаке на Лисичанск: сделаем все возможное для скорейшего наказания

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об атаке на Лисичанск. Он заверил, что Вооруженные силы России будут делать все возможное для скорейшего наказания виновных. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — написал он.

Также он выразил соболезнования от себя и от лица чеченского народа главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику, а также потерявшим родных и близких при обстреле.

Ранее Пасечник пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска. «Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — заявил он.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России высказались о призыве Украины к Шольцу провести переговоры с Путиным

      Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области

      Стали известны подробности о взрыве в Афинах

      Рогов порассуждал о подготовке Польши к разделу Украины

      Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

      В России нашли способ решения проблемы падающих с крыш сосулек

      Звезда «Уральских пельменей» раскрыл неожиданную причину отказа от курения

      В Госдуме высказались об обсуждении на Западе темы выхода США из НАТО

      Тренер рассказал о ментальном лайфхаке для занимающихся фитнесом

      В России ограничили поставки импортных цветов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше