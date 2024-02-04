Кадыров об атаке на Лисичанск: сделаем все возможное для скорейшего наказания

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об атаке на Лисичанск. Он заверил, что Вооруженные силы России будут делать все возможное для скорейшего наказания виновных. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — написал он.

Также он выразил соболезнования от себя и от лица чеченского народа главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику, а также потерявшим родных и близких при обстреле.

Ранее Пасечник пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска. «Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — заявил он.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.