Глава ЛНР пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска

Глава ЛНР Пасечник пообещал Украине расплату за каждого погибшего в Лисичанске

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска. Об этом он написал в Telegram.

«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего», — заявил он.

Глава региона также сообщил, что 4 февраля в республике объявлен день траура по жертвам удара Вооруженных сил Украины.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.