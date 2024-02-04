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09:42, 4 февраля 2024Бывший СССР

В ЛНР объявили траур по жертвам обстрела в Лисичанске

Пасечник заявил, что в ЛНР объявлен траур по жертвам обстрела в Лисичанске

Фото: Администрация Лисичанска / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) объявлен траур по жертвам обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram.

Он уточнил, что день траура объявлен в воскресенье, 4 февраля.

Ранее стало известно, что число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. Пострадали десять человек.

3 февраля украинская армия нанесла удар по ЛНР. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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