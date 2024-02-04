В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Лисичанск

Мирошник: Запад знает, что поставляемым Украине оружием убивают мирных граждан

Запад прекрасно осведомлен о том, что Украина использует переданное им оружие для убийства гражданского населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал обстрел Лисичанска. Мирошник отметил, что за полтора месяца Украина совершила уже три атаки, которые привели к массовой гибели мирных граждан. По его словам, каждую неделю фиксируется порядка двух тысяч прилетов по гражданской инфраструктуре России, в результате которых получают ранения от 50 до 70 человек, а каждый четвертый погибает.

При этом, указал он, западные партнеры Киева дискутируют о выделении дополнительной финансовой и военной помощи. «Западные спонсоры прекрасно видят, что поставляемые ими вооружения используются для убийства мирных граждан, но этот довод как причина для прекращения поставок практически не звучит в западных кругах», — подчеркнул посол.

Вечером 3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.