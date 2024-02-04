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12:59, 4 февраля 2024Спорт

Монсон связал дисквалификацию Валиевой с влиянием США

Джефф Монсон связал дисквалификацию Камилы Валиевой с влиянием США

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон высказался о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Он связал такое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) с финансовым влиянием США. «Это произошло, потому что Америка контролирует все инстанции благодаря своим деньгам и влиянию. Это ужасное решение! Абсолютно нечестно», — заявил Монсон.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого Россию лишили командного золота в турнире фигуристов на ОИ-2022, а победителем признали США.

Монсону 53 года. В мае 2022 года он рассказал, что отказался от американского гражданства. В ММА боец одержал 60 побед при 26 поражениях.

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      Алексей Гусев
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