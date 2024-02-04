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06:26, 5 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предсказали обрушение фронта летом

Полковник СБУ в отставке Стариков: фронт обрушится летом под ударами России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится летом под ударами России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Таким образом Стариков отреагировал на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который считает, что ВСУ перейдут в масштабное наступление уже этой весной, когда закончится наступление армии России.

«Совершенно не согласен [с Будановым]. Они [россияне] еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. Противник ищет наши слабые места», — рассказал офицер. По его мнению, российская сторона накапливает силы и внедряет новое оружие, чтобы начать наступление летом. ВСУ же к этому времени после мобилизации получат массу плохо подготовленных солдат, которые не смогут ничего противопоставить продвижению российских войск, уверен Стариков.

О том, что российской наступление только готовится, говорил и директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он отметил, что Украина сталкивается не только с тяжелым положением на фронте, но и с внутриполитическим напряжением. Кроме того, ресурсы Киева истощились, а западная помощь значительно сократилась.

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      Марина Совина
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