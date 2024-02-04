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13:17, 4 февраля 2024Россия

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Намибии

Путин направил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Гейнгоба

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной своего коллеги из Намибии Хаге Гейнгоба. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телеграмма направлена на имя исполняющего обязанности президента африканской страны Нанголо Мбумбе.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», — говорится в тексте.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток. По словам Мбумбы, в связи с этим правительство Намибии «соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры».

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      Никита Абрамов
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