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11:11, 4 февраля 2024Спорт

Шубенков высказался о дисквалификации Валиевой

Шубенков заявил, что стороне Валиевой в деле нужно было все делать по уму

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион мир в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

По словам легкоатлета, спортсменам всегда сложно в ситуациях, когда их обвиняют в применении допинга. «Успех в этом деле очень сильно не гарантирован, и мой случай, когда меня не наказали, является скорее исключением. И успех невозможен без опытного юриста, услуги которого стоят очень дорого», — заявил Шубенков.

Он подчеркнул, что не знает деталей дела Валиевой. «Но стороне Камилы надо было все делать по уму, тем более, как я думаю, у нее ресурсов побольше было, чем у меня», — добавил легкоатлет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

В июне 2021 года Шубенкова оправдали по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. По итогам расследования стало известно, что положительный тест на допинг был результатом непреднамеренного проглатывания атлетом остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи.

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      Алексей Гусев
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