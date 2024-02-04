Шубенков высказался о дисквалификации Валиевой

Шубенков заявил, что стороне Валиевой в деле нужно было все делать по уму

Чемпион мир в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

По словам легкоатлета, спортсменам всегда сложно в ситуациях, когда их обвиняют в применении допинга. «Успех в этом деле очень сильно не гарантирован, и мой случай, когда меня не наказали, является скорее исключением. И успех невозможен без опытного юриста, услуги которого стоят очень дорого», — заявил Шубенков.

Он подчеркнул, что не знает деталей дела Валиевой. «Но стороне Камилы надо было все делать по уму, тем более, как я думаю, у нее ресурсов побольше было, чем у меня», — добавил легкоатлет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

В июне 2021 года Шубенкова оправдали по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. По итогам расследования стало известно, что положительный тест на допинг был результатом непреднамеренного проглатывания атлетом остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи.