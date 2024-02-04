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07:39, 4 февраля 2024Мир

Россия и Южная Корея обсудили ситуацию на Украине

Замглавы МИД России Руденко обсудил в Сеуле ситуацию на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Замглавы МИД России Андрей Руденко 2 февраля посетил с визитом Сеул, где провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бен Воном. Дипломаты обсудили международные проблемы, в частности ситуацию на Украине, сообщает внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

«Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, встретился с замминистра Чон Бен Воном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине», — сказано в сообщении.

Кроме того, Сеул передал Москве свою обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством России и КНДР.

Ранее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев назвал неприемлемыми заявления Министерства иностранных дел Южной Кореи о российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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      Марина Совина
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