Россия и Южная Корея обсудили ситуацию на Украине

Замглавы МИД России Руденко обсудил в Сеуле ситуацию на Украине

Замглавы МИД России Андрей Руденко 2 февраля посетил с визитом Сеул, где провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бен Воном. Дипломаты обсудили международные проблемы, в частности ситуацию на Украине, сообщает внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

«Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, встретился с замминистра Чон Бен Воном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине», — сказано в сообщении.

Кроме того, Сеул передал Москве свою обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством России и КНДР.

Ранее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев назвал неприемлемыми заявления Министерства иностранных дел Южной Кореи о российской специальной военной операции (СВО) на Украине.