Российский посол назвал неприемлемыми заявления МИД Южной Кореи об СВО

Посол Зиновьев: заявления МИД Южной Кореи о СВО на Украине неприемлемы

Заявления Министерства иностранных дел (МИД) Южной Кореи о российской специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемы. Так высказался посол России в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи, говорится в Telegram-канале дипломатического представительства.

В сообщении отмечается, что российский посол Георгий Зиновьев встретился с замминистра иностранных дел по политическим вопросам Южной Кореи Чон Бен Воном в субботу, 3 февраля. В разговоре Зиновьев изложил оценки Москвы ситуации на Корейском полуострове.

Помимо этого был подчеркнут неприемлемый характер распространенных сообщений МИД Южной Кореи, сделанных в связи с высказываниями представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, и касающихся СВО.

3 февраля МИД Южной Кореи вызвал посла России Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее она назвала откровенно тенденциозными слова президента Южной Кореи Юк Сок Еля о том, что КНДР — единственная в мире страна, которая законодательно закрепила возможность нанесения превентивного ядерного удара. По ее мнению, эти заявления призваны затушевать планы в отношении Пхеньяна и выглядят одиозно на фоне напряженной на Корейском полуострове.