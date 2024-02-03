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13:43, 3 февраля 2024Мир

Южная Корея вызвала посла России из-за заявления МИД о президенте страны

МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за слов Захаровой о президенте Юн Сок Еле
Сеул

Сеул. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

МИД Южной Кореи вызвал посла России Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о том, что слова южнокорейского президента Юк Сок Еля о КНДР откровенно тенденциозные. Об этом сообщает Yonhap.

«Замечание представителя МИД не соответствует стандартам, является грубым, невежественным и предвзятым. Эти замечания игнорируют ясную и объективную реальность того, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», — заявили в ведомстве.

Ранее Захарова назвала слова президента Южной Кореи, что КНДР — единственная в мире страна, которая законодательно закрепила возможность нанесения превентивного ядерного удара, откровенно тенденциозными. Она подчеркнула, что его слова призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна и выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил убрать норму о мирном объединении с Южной Кореей из конституции КНДР. Он подчеркнул, что отношения между Северной и Южной Кореей закрепляются как отношения между двумя враждебными и воющими государствами.

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      Семен Александров
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