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17:44, 4 февраля 2024Ценности

Солист группы Måneskin поцеловал актрису Дав Камерон на камеру

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид поцеловал американскую актрису Дав Кэмерон на камеру. Соответствующие снимки публикует Just Jared.

Известно, что знаменитости посетили гала-концерт музыкального продюсера Клайва Дэвиса в Беверли-Хиллз. На размещенных снимках 25-летний вокалист предстал в серой классической двойке, состоящей из брюк и жилетки. Помимо этого, он надел белую рубашку с длинным рукавом, черный галстук и туфли.

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В то же время его 28-летняя спутница вышла в свет в длинной силуэтной юбке глубокого красного оттенка и корсете без бретелей в тон. Помимо этого, звезда распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

При этом исполнители позировали перед фотографами, обнимая и целуя друг друга в губы.

В ноябре 2022 года Дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер заподозрили в романе с солистом группы Måneskin. По словам свидетеля, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости были замечены целующимися на вечеринке в ночном клубе Dirty Mondays в Италии.

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      Екатерина Ештокина
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