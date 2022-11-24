Дочь Синди Кроуфорд заподозрили в романе с солистом группы Måneskin

Модель Кайю Гербер заметили вместе с солистом группы Måneskin Давидом Дамиано в Италии

Актрису и манекенщицу Кайю Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, заподозрили в романе с солистом группы Måneskin Давидом Дамиано. Об этом сообщается в аккаунте DeuxMoi в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам свидетеля, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости были замечены целующимися на вечеринке в ночном клубе Dirty Mondays в Италии. При этом сами звезды информацию о начале своих отношений не подтвердили.

Известно, что в декабре 2021 года в сети обсуждали возможный роман Гербер с американским актером Остином Батлером. Как отмечает издание Daily Mail, они вместе посещали занятия по йоге и были запечатлены на общих фото.

В сентябре Гербер снялась топлес для журнала Flaunt. На размещенном фото 21-летняя знаменитость позирует на фоне высокого деревянного забора, кактуса и агавы, прикрыв вязаным платьем тело. При этом на кадре видно, что из бельевого комплекта на ней надеты только трусы черного цвета.