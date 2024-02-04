США пообещал нанести новые удары по Ближнему Востоку

Салливан: Вашингтон не ограничится проведенными бомбардировками Ближнего Востока

Вашингтон не ограничится проведенными бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. Помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан пообещал нанесение новых ударов по странам Ближнего Востока в эфире телеканала NBC, передает ТАСС.

«Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил», — сказал он.

Ранее, 3 февраля, США и Великобритания нанесли удары минимум по 10 объектам хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Отмечается, что среди целей были центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии. Он попросил участников конфликта сделать шаги в сторону снижения напряженности.