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17:52, 4 февраля 2024Мир

США пообещал нанести новые удары по Ближнему Востоку

Салливан: Вашингтон не ограничится проведенными бомбардировками Ближнего Востока

Фото: US Central Command via X / Reuters

Вашингтон не ограничится проведенными бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. Помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан пообещал нанесение новых ударов по странам Ближнего Востока в эфире телеканала NBC, передает ТАСС.

«Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил», — сказал он.

Ранее, 3 февраля, США и Великобритания нанесли удары минимум по 10 объектам хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Отмечается, что среди целей были центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии. Он попросил участников конфликта сделать шаги в сторону снижения напряженности.

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