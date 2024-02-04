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00:53, 4 февраля 2024Россия

В Госдуме назвали обстрел Лисичанска терактом

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал обстрел ЛНР терактом и пренебрежением призывами ООН
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал обстрел города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий назвал обстрел Лисичанска терактом и военным преступлением. По его мнению, в очередной раз Украина и ее западные партнеры пренебрегли призывами и осуждениями Организации Объединенных Наций (ООН).

«Все "увещевания" здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и ее спонсоров в Вашингтоне», — подчеркнул он.

Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Марина Совина
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