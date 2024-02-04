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12:45, 4 февраля 2024Среда обитания

В России продлят программу по семейной ипотеке

В России продлят программу «Семейная ипотека» и поддержат ее выдачу в Донбассе

Фото: Unsplash

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе деловой программы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, что в стране продлят программу по семейной ипотеке. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — сказал он на пленарном заседании.

Ранее в феврале стало известно, что россияне стали больше платить по семейной ипотеке. Замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что за год в России платеж по семейной ипотеке в январе вырос до 34,5 тысячи рублей в месяц. При этом средний платеж по такой ипотеке немного сократился — на два процента, до 34 тысячи рублей.

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      Екатерина Ештокина
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