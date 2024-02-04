Звезда «Уральских пельменей» раскрыл неожиданную причину отказа от курения

Комик Сергей Ершов признался, что бросил курить из-за боязни инсульта

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Ершов раскрыл неожиданную причину отказа от курения. Соответствующее интервью публикует E1.RU.

56-летний комик признался, что бросил вредную привычку из-за боязни инсульта. «Давление было под 200. В больнице неделю провел. Мне врач говорит: "Вот все, что ты делаешь, это еще более или менее. Но самое дерьмовое, что ты делаешь, — это куришь. Или перестаешь курить, или тебя так каждый месяц будут возить"», — рассказал артист.

Кроме того, юморист отметил, что на протяжении десяти лет испытывал зависимость от азартных игр, однако также смог отказаться от них.

В январе Сергей Ершов назвал плохими юмористами стендап-комиков, которые используют мат в своих выступлениях. Вместе с тем звезда «Уральских пельменей» отметил, что некоторые зрители нуждаются в юморе с обилием нецензурных слов.