Звезда «Уральских пельменей» высказался о современных комиках

Звезда «Уральских пельменей» Ершов назвал плохими матерящихся стендап-комиков

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Ершов назвал плохими юмористами стендап-комиков, которые используют мат в своих выступлениях. О современном юморе он высказался в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло на YouTube.

Ершов счел плохими стендаперами тех комиков, которые употребляют много нецензурных слов в выступлениях. «Хорошие стендаперы матерятся очень редко и очень точно. Я смотрю стендап и четко вижу уровень, где можно было сматериться, а где можно было и не материться», — заявил артист.

Вместе с тем звезда «Уральских пельменей» отметил, что некоторые зрители нуждаются в юморе с обилием нецензурных слов. «Есть часть аудитории, которой надо понимать, что они не одни, что люди с экрана тоже матерятся», — заключил он.

Ранее художник-постановщик «Уральских пельменей» Евгений Кравцов раскрыл закулисье проекта. По его словам, строительство декораций для выступления артистов занимает шесть-восемь часов.

