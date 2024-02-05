Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:53, 5 февраля 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио в купальнике поплавала в бассейне

Кадр: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном наряде поплавала в бассейне на новом видео. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица предстала в ролике, примеряя разные костюмы. Она надела раздельное бикини с глубоким вырезом в области груди и плавками с тонкой посадкой.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Помимо этого, звезда также предстала в слитном купальнике на тонких бретелях. Кроме того, знаменитость распустила волосы, дополнив свой внешний вид серьгами в виде перьев, а также несколькими ожерельями и цепочкой с кулоном.

В январе Алессандра Амбросио снялась в бикини и восхитила фанатов. Вдобавок на некоторых кадрах она примерила черную бейсболку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

      В Кремле отреагировали на удар ВСУ по Лисичанску

      Польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

      Пожилая женщина до крови покусала мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной

      В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

      Российскому военному дали шесть лет колонии за самоволку

      Садальский раскрыл причину отъезда Пугачевой из России

      Названа лучшая в мире система ПВО большой дальности

      В Грузии задержали отправлявшуюся из Одессы в Воронеж взрывчатку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше