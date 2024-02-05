42-летняя Алессандра Амбросио в купальнике поплавала в бассейне

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном наряде поплавала в бассейне на новом видео. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица предстала в ролике, примеряя разные костюмы. Она надела раздельное бикини с глубоким вырезом в области груди и плавками с тонкой посадкой.

Помимо этого, звезда также предстала в слитном купальнике на тонких бретелях. Кроме того, знаменитость распустила волосы, дополнив свой внешний вид серьгами в виде перьев, а также несколькими ожерельями и цепочкой с кулоном.

В январе Алессандра Амбросио снялась в бикини и восхитила фанатов. Вдобавок на некоторых кадрах она примерила черную бейсболку.