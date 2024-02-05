NYT: ВСУ перебрасывают войска с тыла на передовую, компенсируя поредевшую пехоту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перебрасывать войска с тыла на передовую, чтобы компенсировать поредевшие ряды пехоты, в то время как российские бойцы наступают сокрушительными «волнами». Об этом сообщили в статье для The New York Times (NYT) американские журналисты, которые побывали на линии фронта под Авдеевкой и в Угледаре.

На третий год ведения боевых действий в зоне спецоперации (СВО) украинцы стали проигрывать по численности и военному оснащению. «После того, как они доминировали в боевых действиях в первый год и в основном сражались до упора во второй, они уступили импульс России. Теперь они окапываются и борются за то, чтобы удержаться», — заявлено в статье.

По словам опрошенных украинских военнослужащих, у ВСУ недостаточно человеческих ресурсов и техники, чтобы перейти в наступление. Тем временем эпицентром боевых действий остается Авдеевка, где ВС РФ активно наступают на противника, пробираясь по туннелям под улицами и направляя на украинские позиции беспилотные автомобили со взрывчаткой.

«Даже небольшие успехи России создают риски для Украины. Захват Марьинки после многих лет боев позволил русским открыть новую линию атаки на другой город, Угледар, с севера», — напомнили журналисты.

В материале приводится статистика, согласно которой ВС РФ на отдельных участках фронта могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ, кроме того, Россия по-прежнему доминирует в небе. По прогнозам британской разведки, ВС РФ смогут «продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что Авдеевка имеет для Украины больше политическое значение, также этот пункт является ключевым с точки зрения обороны, а также агрессии против Донецка. По его словам, оставление этого пункта ВСУ будет равносильно признанию успехов ВС России.