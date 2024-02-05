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00:55, 6 февраля 2024Бывший СССР

Американцы на Украине заявили о сокрушающих ВСУ «волнах» российских войск

NYT: ВСУ перебрасывают войска с тыла на передовую, компенсируя поредевшую пехоту
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перебрасывать войска с тыла на передовую, чтобы компенсировать поредевшие ряды пехоты, в то время как российские бойцы наступают сокрушительными «волнами». Об этом сообщили в статье для The New York Times (NYT) американские журналисты, которые побывали на линии фронта под Авдеевкой и в Угледаре.

На третий год ведения боевых действий в зоне спецоперации (СВО) украинцы стали проигрывать по численности и военному оснащению. «После того, как они доминировали в боевых действиях в первый год и в основном сражались до упора во второй, они уступили импульс России. Теперь они окапываются и борются за то, чтобы удержаться», — заявлено в статье.

По словам опрошенных украинских военнослужащих, у ВСУ недостаточно человеческих ресурсов и техники, чтобы перейти в наступление. Тем временем эпицентром боевых действий остается Авдеевка, где ВС РФ активно наступают на противника, пробираясь по туннелям под улицами и направляя на украинские позиции беспилотные автомобили со взрывчаткой.

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«Даже небольшие успехи России создают риски для Украины. Захват Марьинки после многих лет боев позволил русским открыть новую линию атаки на другой город, Угледар, с севера», — напомнили журналисты.

В материале приводится статистика, согласно которой ВС РФ на отдельных участках фронта могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ, кроме того, Россия по-прежнему доминирует в небе. По прогнозам британской разведки, ВС РФ смогут «продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что Авдеевка имеет для Украины больше политическое значение, также этот пункт является ключевым с точки зрения обороны, а также агрессии против Донецка. По его словам, оставление этого пункта ВСУ будет равносильно признанию успехов ВС России.

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