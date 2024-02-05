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14:25, 5 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты особенности Android 15

Android 15 выйдет осенью с новыми виджетами и режимом разделенного экрана

Фото: Andrii Iemelianenko / Shutterstock / Fotodom

Следующая операционная система Android будет доступна для смартфонов осенью. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

Авторы медиа предположили, что релиз ОС традиционно состоится в конце лета или начале осени. Так, Android 14 вышла в октябре 2023 года, Android 13 — августе 2022 года. Анонс новой системы состоится на презентации Google в мае.

По информации инсайдеров, у Android 15 появятся новые виджеты, которые можно будет разместить на заблокированном дисплее устройства. Специалисты раскрыли важную особенность ОС — она получит поддержку режима разделенного экрана, когда на одном дисплее можно будет открыть два приложения одновременно.

Кроме того, ОС получит функцию Private Space, с помощью которой пользователь сможет добавить на смартфон секретный профиль. В этом режиме все данные на девайсе будут усиленно защищены. Также инженеры Google должны обновить функцию NFC — владельцы девайсов смогут проще взаимодействовать с аксессуарами, поддерживающими технологию беспроводной передачи данных малого радиуса.

В конце января китайская корпорация Huawei анонсировала выход операционной системы HarmonyOS NEXT. По словам руководителей компании, новая версия HarmonyOS полностью независима от Android.

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      Андрей Ставицкий
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