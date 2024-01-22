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10:07, 22 января 2024Наука и техника

Huawei представила независимую операционную систему

Huawei представила HarmonyOS NEXT, которая полностью независима от Android

Фото: Unsplash

Китайская корпорация Huawei анонсировала выход операционной системы HarmonyOS NEXT. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

В компании заявили, что новая ОС отличается от обычной HarmonyOS тем, что она независима от Android. Ранее операционную систему Huawei критиковали за то, что она практически полностью скопирована с ОС от Google. В Huawei отметили, что представленный продукт был с нуля разработан специалистами компании.

«Настоящая операционная система должна иметь основу и экосистему. HarmonyOS NEXT — это настоящая операционная система, а не оболочка Android», — заявил топ-менеджер корпорации Юй Чэндун. В компании также отметили, что выпущенная ОС основана не на «примитивном ядре Linux», что повышает автономность HarmonyOS NEXT.

Представители Huawei отметили, что система интегрирована с искусственным интеллектом (ИИ). Также ОС может работать на многих платформах, включая смартфоны, планшеты, умные часы и прочие гаджеты. Сроки выхода публичной версии HarmonyOS NEXT не раскрываются.

Huawei представила первую версию HarmonyOS, которую позиционировали как замену Android, в декабре 2020 года. Позже специалисты XDA Developers проанализировали ОС и заявили, что она практически полностью копирует операционную систему от Google.

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      Андрей Ставицкий
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