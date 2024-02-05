Блогерша порвала штаны во время танца и рассмешила подписчиков

Блогерша Кайарики с никнеймом kaiareeki порвала штаны во время танца и рассмешила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok.

Юзерша рассказала, что отправилась в магазин париков, где собиралась примерить изделия из искусственных волос и купить понравившееся. На размещенных кадрах девушка надела длинные накладные волосы ярко-синего цвета и решила станцевать на камеру. Однако во время движений джинсы инфлюэнсерши порвались в области ягодиц.

Публикация стала вирусной, набрав более 85 тысяч лайков. Подписчики оценили ролик блогерши в комментариях под постом. «Теперь вам придется купить парик, чтобы он прикрыл ягодицы», «Ну, теперь ей точно нужен этот парик», «Вот так и примеряют парики», — иронично написали они.

В декабре 2023 года певец Пенкин порвал штаны на сцене во время концерта. На размещенных кадрах 62-летний исполнитель предстал на сцене в черных брюках с лампасами и рубашке.