Певец Пенкин порвал штаны на сцене во время концерта

Российский певец Сергей Пенкин рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что порвал штаны во время выступления.

На размещенных кадрах 62-летний исполнитель предстал на сцене в черных брюках с лампасами и рубашке. Он также надел жилет и бордовый бархатный пиджак.

«От переизбытка эмоций после присвоения звания заслуженного артиста порвал брюки на сольном концерте в Костроме! Даже не знаю, как уйти со сцены», — иронично заявил Пенкин.

В апреле плюс-сайз-модель Эшли Грэм порвала брюки во время кувырка на видео. На размещенных кадрах знаменитость делает упражнение, во время которого видно, как у нее рвутся штаны в области промежности.