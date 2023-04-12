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20:41, 12 апреля 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм порвала брюки во время кувырка на видео

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм порвала кожаные брюки во время кувырка на видео

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в кожаном наряде и оконфузилась на камеру. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

35-летняя манекенщица поделилась видео, на котором она запечатлена в черном костюме, состоящем из рубашки и брюк с завышенной линией талии. На размещенных кадрах знаменитость делает кувырок, во время которого видно, как у нее рвутся штаны в области промежности. «Да, я сама выполняю все свои трюки», — подписала телезвезда публикацию.

Подписчиков развеселил пост Грэм, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Ты прямо как я», «Как же смешно», «Легендарный человек», «Смеюсь в голос», «Красотка», «Самая лучшая», — высказывались поклонники.

Ранее Эшли Грэм снялась в откровенном образе. Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, показав на камеру ее особенности, в том числе складки и растяжки на животе и бедрах.

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Майя Пономаренко
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