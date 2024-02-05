Пара устроила погоню с полицией на машине с собакой, котом и четырьмя курицами

В США пара устроила погоню с полицией на автомобиле с котом, собакой и курами

В США задержали «подражателей Бонни и Клайда» из Южной Каролины, которые устроили погоню с полицией на автомобиле с котом, собакой и четырьмя курицами в салоне. Об этом сообщает Fox News.

На черную легковую машину Honda, в которой находились Джошуа Харви и Рози Смит, патрульные обратили внимание в городе Грей-Корт, округ Лоренс, утром 29 января. У водителя были просрочены права, и он вилял по дороге из стороны в сторону. Полицейские потребовали, чтобы Харви остановил машину, однако он проигнорировал требование. Патрульные преследовали пару до границы округа Лоренс, после чего прекратили погоню.

В 14:45 тот же автомобиль Honda с преступниками снова заметили на дороге. На этот раз на машине были следы белой краски, как будто ее наскоро пытались замаскировать с помощью аэрозольной краски. Харви опять отказался остановить машину, что привело к новой погоне. Впрочем, и во второй раз полицейским пришлось прекратить ее из-за того, что это было слишком опасно для других участников движения.

В итоге машину Харви удалось остановить рядом с границей штата только с третьей попытки. На этот раз за рулем была Рози Смит. «Эти подражатели Бонни и Клайда попытались сделать бегство от полиции своим обычным развлечением, но в конце концов удача от них отвернулась», — заявил шериф Дон Рейнольдс.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили внутри кота, собаку и четырех кур, которых передали зоозащитникам. Харви и Смит обвинили в отказе остановить транспортное средство по требованию полиции. Смит дополнительно предъявили обвинения в пьяном вождении, вождении без прав и жестоком обращении с животными.

Ранее в США полуголый мужчина с собакой на коленях устроил на гольф-каре 15-километровую гонку с полицией. После задержания он извинился перед животным.

