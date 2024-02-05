Директору артели в Красноярском крае дали 4 года колонии по делу о прорыве дамбы

Суд в Красноярье дал до четырех лет колонии фигурантам дела о прорыве дамбы

Суд в Красноярском крае вынес приговор трем фигурантам дела о прорыве дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе, который привел к лишению жизни 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Генерального директора красноярской золотодобывающей артели Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова признали виновными по части 3 статьи 216 («Нарушении правил безопасности при ведении работ») УК РФ. Судья назначил Ковалькову четыре года лишения свободы в колонии-поселении, Еганову – 3,5 года, Александрову – 3 года и 3 месяца. Им также запретили заниматься добычей полезных ископаемых на сроки от 1,5 года до двух лет.

По данным суда, в сентябре 2019 года Ковальков отдал незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих с целью сокрытия загрязнения реки промышленными отходами. По его поручению Еганов и Александров временно прекратили сброс грязной воды, что привело к повышению уровня в одном из водохранилищ. В результате этого ночью 19 октября 2019 года произошел прорыв, уничтоживший вахтовый поселок. Двое человек получили тяжкий вред здоровью, а 20 человек не выжили.