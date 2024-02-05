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21:59, 5 февраля 2024Россия

Дмитрий Медведев рассказал о своей работе дворником

Зампред Совбеза РФ Медведев рассказал, как в студенчестве подрабатывал дворником

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился историей, как во времена студенчества он подрабатывал дворником. Об этой работе он рассказал в интервью для фильма телеканала «Культура» к 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Политик сообщил, что ему начисляли повышенную стипендию за отличную учебу, но ее все равно не хватало. «В 1980-е годы, когда я учился, жить на 40 рублей было уже невозможно. На это можно было каждый день что-то съесть, умеренно», — отметил Медведев.

Тогда он начал подрабатывать дворником вместе со своим товарищем. По его словам, вставать нужно было в половину шестого — шесть утра. «Либо снег чистили, либо улицу мели. Это были еще 100 рублей. А вот на 150 рублей прожить уже было можно», — объяснил Медведев.

Также замглавы Совбеза вспомнил о своей работе в стенах СПбГУ, где ему довелось преподавать. Он рассказал, что его студентам приходилось нелегко во время экзаменов и зачетов.

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      Александра Синицына
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