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23:25, 5 февраля 2024Мир

Госдеп отказался комментировать данные об уничтожении Ил-76

Госдеп отказался комментировать данные об уничтожении Ил-76 американским Patriot

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Белый дом отказалась комментировать данные о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

Отмечается, что администрация США переадресовала этот вопрос Киеву.

Помимо этого, Пател попытался поставить под сомнение достоверность заявлений должностных лиц России об этой катастрофе. По мнению американского дипломата, Москва не демонстрировала в этой ситуации «вызывающих доверие доказательств».

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

Ранее президент России Владимир Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76 в Белгородской области. По его словам, воздушное судно было сбито американской системой Patriot. При этом Путин допустил, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности.

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      Юлия Мискевич
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