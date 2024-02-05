Иду Галич высмеяли в сети за отказ от алкоголя

Поклонники высмеяли в сети российскую блогершу и телеведущую Иду Галич за 30-дневную диету. Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

33-летняя звезда призналась, что в течение месяца не употребляла алкоголь, газированные напитки и чипсы. «Эти 30 дней я не ела гамбургеры, пиццу, крылышки», — отметила она, добавив, что впервые не пила спиртные напитки, находясь в отпуске.

«Один раз сильно захотелось бокал холодного просекко возле бассейна в Дубае и рюмку водочки под горячий суп в Карелии. Все», — уточнила она.

Пользователи сети раскритиковали достижения Галич в комментариях под публикацией. «Повод отметить, получается», «Звучит как тост», «Как будто это так сложно — не пить месяц. Для человека, страдающего алкоголизмом, может и сложно, да. Для остальных — изи. Я в принципе не пью и не курю всю жизнь, мне 29 лет. Это разве повод для гордости?», — высказались они.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

