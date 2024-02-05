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20:48, 5 февраля 2024Экономика

Кризис в Красном море остановил поставки американской нефти в Индию

Kpler: в январе кризис в Красном море остановил поставки нефти из США в Индию

Фото: Adel al-Khadher / Reuters

Кризис в Красном море, вызванный атаками на суда йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Аллах», практически остановил поставки нефти из США в Индию. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler сообщает индийская газета The Indian Express.

Согласно данным отслеживания судов, в январе индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не получали американскую нефть, тогда как ранее предприятия закупали в среднем 205 тысяч баррелей нефти из США в сутки. Причиной сбоя в поставках издание называет скачок ставок фрахта на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

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Одновременно с этим поставки нефти в Индию из Ирака подскочили до двухлетнего максимума, 1,19 миллиона баррелей в сутки. Перебои с импортом нефти из США также привели к росту закупок в ОАЭ — на 81 процент по сравнению с декабрьскими показателями. Импорт нефти из России, крупнейшего поставщика нефти в Индию, в январе составил 1,53 миллиона баррелей в сутки, что на 5,6 процента выше, чем в предыдущем месяце.

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал, что обстрелы танкеров и торговых судов в Красном море влияют на торговлю страны, однако говорить о кризисе поставок нефти в Индию преждевременно. «Ситуация не достигла той точки, когда мы начинаем волноваться», — заявил он. Пури добавил, что в случае обострения ситуации в акватории Красного моря у индийских покупателей есть возможность найти другие логистические маршруты.

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