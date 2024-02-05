Кудрявцева заступилась за верящую в существование инопланетян Катю Лель

Ведущая Лера Кудрявцева заступилась за певицу Катю Лель, верящую в инопланетян

Известная телеведущая Лера Кудрявцева заступилась за певицу Катю Лель, верящую в инопланетян. В посте, опубликованном в Telegram, она высказалась о существовании пришельцев.

Кудрявцева заявила, что допускает существование во Вселенной разумных существ, помимо людей. «Все смеются над Катей, а я вот думаю, а с чего это вы так все уверены, что она бред говорит? Ага, во всей этой бесконечности только мы одни инфузории туфельки, блин, разумные», — поддержала она певицу.

Ранее Лель заявила, что инопланетяне следят за человечеством. По ее словам, пришельцы несколько раз вмешивались в жизнь людей и спасали мир от ядерной войны.

Перед этим Лель рассказала, что инопланетяне украли ее зубы. Как уточнила певица, встреча с пришельцами состоялась, когда ей было 16 лет и она вместе с семьей на кухне пила кофе.