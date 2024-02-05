Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 5 февраля 2024Ценности

Майли Сайрус забыла надеть белье перед выходом на сцену во время «Грэмми»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Майли Сайрус пошутила на тему нижнего белья во время церемонии вручения премии «Грэмми». Соответствующий ролик публикует InStyle.

Знаменитость вышла на сцену, чтобы получить награду за победу в номинации «Запись года» за песню Flowers. Исполнительницу запечатлели в блестящем платье длины макси коричневого цвета с разрезом, который демонстрировал ее ногу, а также туфлях на каблуках в тон. Волосы телезвезды уложили объемными волнами.

Фото: Mike Blake / Reuters

«Кажется, я никого не забыла упомянуть в своей речи. Но я могла забыть надеть нижнее белье. Пока!» — сказала Сайрус перед гостями перед уходом со сцены.

Церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Премию в номинации «Песня года» получила американская певица Билли Айлиш, а лучшим альбомом признали пластинку Midnights Тейлор Свифт.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россиянку арестовали из-за радужных сережек. Вопрос о запрете радуги дошел до Кремля

      Пассажир самолета потрогал попутчицу и избежал наказания с помощью стюардесс

      Раскрыта стоимость электрокара Xiaomi

      Китай вытеснил филиппинский катер из зоны спорного острова

      Шойгу обсудил безопасность приграничного региона России с его главой

      В Госдуме высказались о возможной блокировке VPN-сервисов в России весной

      В Госдуме ответили на вопрос о возможности интервью Такера Карлсона с депутатами

      В Крыму рассказали о смене тактики Зеленского в боях с ВС России

      Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

      На Украине заявили о согласии Залужного на отъезд в Великобританию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше