Майли Сайрус забыла надеть белье перед выходом на сцену во время «Грэмми»

Американская певица Майли Сайрус пошутила на тему нижнего белья во время церемонии вручения премии «Грэмми». Соответствующий ролик публикует InStyle.

Знаменитость вышла на сцену, чтобы получить награду за победу в номинации «Запись года» за песню Flowers. Исполнительницу запечатлели в блестящем платье длины макси коричневого цвета с разрезом, который демонстрировал ее ногу, а также туфлях на каблуках в тон. Волосы телезвезды уложили объемными волнами.

Фото: Mike Blake / Reuters

«Кажется, я никого не забыла упомянуть в своей речи. Но я могла забыть надеть нижнее белье. Пока!» — сказала Сайрус перед гостями перед уходом со сцены.

Церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Премию в номинации «Песня года» получила американская певица Билли Айлиш, а лучшим альбомом признали пластинку Midnights Тейлор Свифт.